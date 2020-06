Náčelník Jaroslav Petrásek: Na význam sokolstva se poněkud pozapomnělo

Už řadu let beru Sokol jako organizaci, ke které máme všichni velké závazky, na které se ale, bohužel, poněkud pozapomnělo. Sokolové byli v minulosti přímými účastníky zásadních historických událostí, ať už šlo o jejich účast v československých legiích, které by bez nich nevznikly, v ozbrojených sokolských Národních strážích, které byly velmi zapotřebí po vzniku republiky, či v sokolském odboji za druhé světové války. Bez pomoci sokolstva by se například nikdy nemohl povést atentát na Heydricha, jehož význam přispěl po ukončení války k anulování Mnichovské dohody a navrácení původních hranic republiky.

Zdroj: archiv Jaroslava Petráska