Mládežnický mistr republiky Jan Hovorka předává dál své zkušenosti

Má za sebou celkem bohatou fotbalovou kariéru. „Když se budeme bavit o kategorii dospělých, tak kromě první a druhé ligy jsem si zahrál ve všech soutěžích, vzal jsem to téměř popořadě. Bohužel sestupně od třetí ligy až do pralesní čtvrté třídy (smích). Slavia Praha, AFK Kolín, Poděbrady, Český Brod, Sadská, Pečky, Libice nad Cidlinou. Všude jsem byl rád. Během působení ve zmíněných klubech jsem měl možnost poznat nové lidi, a to nejen spoluhráče, ale i funkcionáře a hlavně fanoušky. Nevím, jak to mají ostatní, ale když za mnou přišel po zápase někdo z řad fanoušků, poplácal mě po ramenou a pochválil, byla to ta nejlepší odměna. I když pivo a klobása taky není k zahození (smích).“