„Chodím do zaměstnání na směny, celý život pracuji u železnice, momentálně dělám dispečerku na Centrálním dispečerském pracovišti Praha,“ říká Martina Burešová. Její práce je velmi zodpovědná, řídí provoz vlaků na trati Ústí nad Orlicí až Lichkov. „Ale jsem ráda, že mám po práci i čas věnovat se kočičkám,“ podotýká.

Narodila se a žila v Pečkách až do svých 40 let. Vždy toužila bydlet v baráčku, jelikož v něm od dětství vyrůstala, a mít alespoň dva psy. „Dvacet let jsem ale bydlela v bytovce, tak jsem si pořídila alespoň dvě kočky s výmluvou, že jsou hlavně pro děti,“ směje se. Vychovala dvě děti. „Úžasné děti,“ říká jako šťastná máma.

Její sen o domku se jí nakonec splnil. „Pořídila jsem si s bývalým manželem baráček v Radimi. Počet kočiček se rozšířil na pět a konečně jsem si splnila i další sen a dala domov nejdříve jednomu pejskovi, až jejich počet skončil také na pěti,“ dodává.

Při vlastním zvěřinci a hlavně péči o opuštěné a týrané kočky z širokého okolí jí na nějaké koníčky čas nezbývá. „Pomalu ani na soukromý život, ale nestěžuji si. Vybrala jsem si to dobrovolně a práce se zvířaty mě baví, navíc jsem se naučila hodně věcí okolo koček. Nekrásnější je, když najdou ten správný domov. To je největší odměna,“ uzavírá.