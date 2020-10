V létě se fotbalově vrátil domů, do Poděbrad. „Po našem konci v Ostré kvůli covidu, jsem se po x letech vrátil domů do Poděbrad. Nabídku do Poděbrad jsem nedostal sám, ale i s mými čtyřmi spoluhráči z Ostré. A tím, že spolu máme super vztahy, jsme se rozhodli ji přijmout. Zatím se nám výsledkově moc nedaří, ale věřím, že posledním vyhraným zápasem jsme se nastartovali a posuneme se do horních pater tabulky. Středočeský krajský přebor není snadná soutěž, nevěděl jsem popravdě, do čeho jdu a musím přiznat, že je to těžší soutěž, než jsem očekával. V Poděbradech máme krásný nový areál a tréninkové hřiště (smích).“

Zdroj: DENÍK/Vladimír Malinovský