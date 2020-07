Lucie Brožková: V malém zařízení pro seniory vznikají velmi blízké vztahy

Vždy by se měly nejdříve vyčerpat všechny možnosti, které v dané komunitě jsou. Uvědomuji si, že to není vůbec snadné a to jak pro osobu v seniorském věku, tak ani pro její blízké, ale myslím si, že to za to rozhodně stojí. Ani sebelepší domov nemůže nahradit přirozené prostředí člověka se všemi biopsychosociálními složkami. Někdy k nám klienti docházejí jen z důvodu rozptýlení, kdy se cítí smutní, protože jsou jejich blízcí v zaměstnání a oni jsou po celý den sami doma.

Zdroj: archiv domova