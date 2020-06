Láska k práci zdravotní sestry Jitku Novákovou nikdy neopustila

Představení knihy S kloboukem do nebes plánuji na září, pokud to bude jen trochu možné. Ve středu 23. září 2020 v 18 hodin bych vás znovu velice ráda pozvala do kolínské synagogy na autorské čtení knihy S kloboukem do nebes, tentokrát za doprovodu houslí (Jiří Dojčiak), violoncella (Barbora Daňková) a klavíru (Václav Mlčoch).

Zdroj: Archiv Jitky Novákové