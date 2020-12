Nejdůležitější je začít

Zdroj: Zdeňka Vrátná

Přestože se říká, že cosplay je pro každého a každý si může cosplayovat co chce tak jsou i v tomto odvětví různá etická omezení. „Teď je ale poměrně hodně kontroverzí ohledně „black-facingu.“ Při výběru postavy si ale musí dávat pozor i na jiné věci. „Když si cosplayer vybere postavu, která je tzv. "záporák", není úplně rozumné, aby se tak choval i před neznalou veřejností. V rámci skupiny, která tu postavu zná a ví, že ten člověk bude sprostý nebo bude mít ne úplně korektní hlášky, je to v pořádku,“ vysvětluje. „Ale ve chvíli, když by s tímto chování šel na veřejnost, kde by to lidé nepochopili, mohlo by z toho být pěkné faux pas.“

Co by Kristýna doporučila začínajícím cosplayerům? „Začít. Prostě si sednout, vybrat si klidně něco malého a udělat to. To je nejdůležitější. Hodně často mi přátelé říkají, že by si rádi něco vyrobili, ale! Ale neumějí šít, neumějí pracovat s pěnou, neumějí s elektronikou. Ale to já taky neumím, na začátku jsem s ničím neměla zkušenosti,“ přiznává. „Opravdu je to jen o tom, „vykašlat“ se na to, že by se to nemuselo povést a prostě to zkusit. Při nejhorším se dá výtvor vždycky vyhodit a nikomu o tom neříct,“ směje se.