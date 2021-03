Kolínský deník vám prodá budoucí delegátka třeba v Riu de Janeiru

Kolínský deník vám prodá budoucí delegátka třeba v Riu de Janeiru Pokud si zajdete (třeba pro Kolínský deník) do trafiky na rohu Karlova náměstí v Kolíně, možná tam narazíte na příjemnou, usměvavou prodavačku. Tedy přesněji řečeno studentku - brigádnici. Jmenuje se Pavlína a studuje vysokou školu cestovního ruchu. „Teď jsme měli zkouškové období, takže to co do výuky bylo volnější, chodila jsem tedy na brigádu častěji, nyní už se zase rozjíždí distanční výuka, takže mám tři dny v týdnu školu a tři dny chodím prodávat," říká s tím, že si při škole v době běžné výuky brigádně přivydělávala i v Jihlavě, kde její škola sídlí. V distanční výuce máme všechno - cvičení, přednášky, škola nám posílá materiály. Je to i příjemné v tom, že si člověk může výuku zapnout v pohodlí doma, klidně si při tom sedět na gauči. Ale klasická prezenční výuka je podle mě lepší. I proto, že z domova je to občas komplikované, vypadává internet apod. Časově bych odhadla, že distanční a prezenční výuka jsou zhruba podobné. Nyní jsem ve třetím ročníku bakalářského studia, tedy v posledním, ale studium jsem si o rok prodloužila mimo jiné i kvůli koronavirové situaci. Třeba bakalářská práce je nyní složitější, informační centra jsou zavřená atd. Momentálně se obor cestovní ruch zdá jako nevýhoda, ale věřím, že se zase rozjede a bude zase všechno v pořádku. Chtěla bych pracovat v cestovní kanceláři nebo jako delegátka. Láká mě Nový Zéland, Island nebo Rio de Janeiro. Před koronou jsem už trochu cestovala, byla jsem se školou ve Finsku, jinak bližší evropské destinace.

