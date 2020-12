Jakub Cink dal fotbalu sbohem hodně mladý. Přednost dostala rodina

Pak přišel přesun do prvoligového klubu Slovan Liberec. „Když za mnou přišli na trénink zástupci Slovanu Liberec, byl to velký šok, na který asi nikdy nezapomenu. Stál jsem před rozhodnutím udělat krok do úplného neznáma, odejít na internát a svoji rodinu vidět prakticky čtyřikrát za měsíc vždy na jeden den o víkendu, když zrovna nebyl zápas. Pomalu přijít o kamarády a přítelkyni, ale pro mě to byla šance, kterou jsem nemohl odmítnout, a rozhodl jsem se tedy rozloučit a přestoupit do města, kde jsem nikoho neznal. A jelikož jsem byl ještě na základní škole, musel jsem ještě základní školu dochodit v Liberci. Každopádně ihned po příjezdu do Liberce jsem byl jak malý Jarda, když jsme lístky podepisovali na hlavním stadionu v hlavní tribuně, týden jsem z toho nespal (smích) a pak prakticky vše co se dělo bylo pro mě mistrovství světa.“

Zdroj: archiv Jakuba Cinka