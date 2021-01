Adam Javůrek patřil mezi velké naděje, mezi světovou elitu to ale nedotáhl

Patřil mezi velké naděje, mezi světovou elitu to ale nedotáhl. V době, kdy začal hrát za LTC Kolín, se zároveň vrhl na trénování. Ve své tréninkové skupině má mnoho hráčů a hráček různých věkových skupin, mezi jeho největší naději patří devítiletá Adéla Jelínková. „Je to hráčka pražské Sparty a trénuji ji od pěti let. Vidím v ní novou Martinu Hingisovou. Trénuji třináct let. Už od útlého věku pro mě neexistovalo nic jiného než sport. Navíc jsem na sobě brzy poznal, že mám dar předávat zkušenosti, vyučovat techniku úderů, taktiku a psychiku dál. O tenisu toho vím doopravdy hodně, hrál jsem ho přes dvacet let na nejvyšší české úrovni, a pokud byla možnost se tím živit, nic krásnějšího jsem si nemohl přát.“

Zdroj: archiv Adama Javůrka