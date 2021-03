Klára Šinková: Vinařstvím jsem úplně pohlcená

Klára Šinková: Vinařstvím jsem úplně pohlcená Každému chutná něco jiného. Vinohradnice Klára Šinková z Vinařství Klučov má ráda mám vína se zbytkovým cukrem, sladší vína. „Je to různé, z naší produkce je to třeba Solaris nebo Cabernet Cortis, potom také Sauvignon Blanc," říká. A jestli si myslela, že budu někdy vinohradnicí? „Ne. Jako dítě jsem měla klasická přání co do povolání, jako je herečka apod. Ale s vinařstvím vlastně pokračuji ve šlépějích rodinné tradice, což je gastronomie, s vinařstvím to jednou nohou souvisí," dodává. Klára Šinková z Vinařství Klučov.Zdroj: archiv Kláry Šinkové Nejtěžší je na této činnosti jako na řadě jiných aktuálně omezení covidové doby. Co do produkce vína je tak nějak všechno v normál, trochu nepřeje počasí, máme teď nejvyšší čas dodělat zimní střih a vyvázání letorostů. Pak bude na řadě odbyt, kde už se omezení samozřejmě projevují. Klára Šinková z Vinařství Klučov.Zdroj: archiv Kláry Šinkové Máme dvě dcery, jedna je v první třídě, jedna v prváku na střední škole. Protestují, že jsem pořád někde pryč. Jestli z nich budou pokračovatelky ve vinařství, tedy pokračovatelky s motykou, je hvězdách, spíš ne. Starší dcera je na hotelové škole, možná se jí to bude hodit prodej vína. Ale pomáhá nám hodně, v dubnu chce otevřít stánek. Klára Šinková z Vinařství Klučov s manželem.Zdroj: Richard Karban Na nějaké koníčky by mi možná čas zbyl, ale jsem vinařstvím tak pohlcená, že je to současně i můj koníček. Současná omezení jsou pro mě složitá, jsem hodně cestovní typ, teď cestuji jen z kopce do kopce na vinici. Cestování mi chybí, ale dá se chodit po obci. Chybí mi přátelé, kteří jsou hodně daleko, kvůli covidu teď nemohu do našeho Babince ve Znojmě, tak se mi stýká. Klára Šinková z Vinařství Klučov.Zdroj: archiv Kláry Šinkové

