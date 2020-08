Karel Königsmark: Pochází z Kolína, ale jeho srdce od dětství patří Krkonoším

Co se týče letních sportů, které Karel rád provozuje, je například korfbal. "Od útlého mládí jsem byl veden ke sportu. Řekl bych o sobě, že jsem takový univerzál, snad s výjimkou fotbalu. Ale jestli mám kromě lyžování nějaký sport zmínit, tak je to určitě korfbal, kterému jsme se věnoval bezmála dvacet let a kromě několika mistrovských titulů mi přinesl hlavně nespočet velmi dobrých přátelství. Díky tomu na korfbal vždy rád vzpomínám."

Zdroj: archiv Karla Königsmarka