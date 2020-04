Jiří Kraus: masér, který s Kolínem zažil spoustu postupů i sestupů

Z pohledu hráče je velký rozdíl mezi čtvrtou třídou a například ČFL. A jak to má masér? „Rozdíly v práci sportovního maséra v jednotlivých soutěžích jsou velké. Jak svým objemem, tak i intenzitou. Je rozdíl trénovat šestkrát týdně, někdy i dvoufázově anebo se sejít dvakrát nebo tříkrát v týdnu. Regenerační jednotky pro hráče jsou však velmi důležité pro jejich další sportovní rozvoj, prevencí před zraněním a fyzický i duševní odpočinek. Sportovní masér je taková druhá máma. Ti kluci vám na masérském lehátku kolikrát řeknou takové věci, že toho pak mám sám plnou hlavu a musím s tím v nitru bojovat a vstřebat to. Ctím ale vždy zásadu, že co mi kdo řekne, to taky navždy u mě zůstane,“ zdůraznil Jiří Kraus.