Jana Růžinová: Loučení s pejsky je hrozné. Někdy to i obrečím

Podmínka pro získání psa je ubytování uvnitř a to, že se musí stát právoplatným členem rodiny. Kdo by chtěl získat psa třeba jenom na hlídání s tím, že by byl pouze na zahradě nebo zavřený v kotci, má smůlu. Loučení s pejskem, který jde do adopce, je hrozné. I když je obvyklá doba dočasky pouze jeden měsíc, i to stačí k tomu, aby vzniklo citové pouto.

Zdroj: Richard Karban