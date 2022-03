„Když se řekne byliny, lidé si představí třeba heřmánek. Ne že by byl špatný. Ale amazonské byliny jsou stokrát silnější. Třeba dračí krev. Je to míza ze stromu, která dokáže likvidovat zlatého stafylokoka, záněty, používá se i při protinádorových kúrách. Sám tyto věci v této šílené době užívám,“ popsal Jan Valášek.

Jeho nejčastější klientelou jsou zatím známí. „Tolik lidí má problém. A pomocí Reiki se dá pracovat vlastně s čímkoli. Dokáže to, co naše medicína neumí či opomíjí,“ vysvětlil a dodal, že Reiki není nic nadpřirozeného.

„Prostě skrze mě proudí energie, do které vás musí zasvětit mistr Reiki. Energii lze poslat na dálku nebo přímo v jedné místnosti. Odstraňuje v člověku bloky, které transformuje a tím ho léčí. Nejsem ten, kdo to řídí, skrze mě to jen proudí. Zní to možná zvláštně, ale je to tak,“ doplnil.

Jan Valášek se k Reiki a amazonským produktům dostal přes vlastní zdravotní problémy. „Otec je první hráč klarinetu ve Státní opeře a pedagogem zdejší ZUŠ. Hodně jsem šel jeho cestou. A najednou jsme oba začali mít problémy s rukou. Šlachy. Říkal jsem si, že je to dost zvláštní. Běhali jsme po doktorech a nic. Dopadlo to tak, že jsem musel odejít z Akademie múzických umění, ačkoli mi zbývaly poslední tři měsíce,“ popsal.

Vyzkoušel tedy působení léčitelů, problémy mizely. „A pak ke mně jednou přišla příjemná paní, Marcela Hanušová Priessnitzová, že by chtěla, aby vnuk začal hrát na flétnu. A právě Marcela mě časem zasvětila do Reiki,“ dodal.

S Marcelou Hanušovou Priessnitzovou se nyní Jan Valášek v maličkém obchůdku naproti gymnáziu ve Zdravé výživě snaží lidem radit. Zatím Center of harmoni provozuje jen na webu, ale do budoucna by v Kolíně rád vybudoval kamenné centrum, aby si veřejnost mohla vyzkoušet, jak to funguje. „Ale je to těžké, když nejdete s davem a nepodporujete farmaceutický byznys,“ zakončil.