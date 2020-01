Ivanka Hladíková: Tetování vás odliší od ostatních

Co mě to naučilo? Tetování je věc, která vás může hodně odlišit od ostatních. To se promítne i do toho, jaké přátele si vybíráte pro život. Někdo takovou proměnu nemusí přijmout: je potom na vás, abyste se zamysleli, jestli takového člověka potom chcete ve svém životě.