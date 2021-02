Ivana Havlínová chystá další knížku o Liblicích

Pandemie koronaviru se samozřejmě na našich akcích podepsala, téměř všechno jsme museli zrušit. Vloni se nám v mezidobí mezi protiepidemickými opatřeními podařilo uspořádat vlastně jen sraz rodáků Liblic. Na letošek zatím příliš neplánujeme, nevíme, co bude. Původně jsme zamýšleli udělat v únoru masopust, ale zrušili jsme ho. Jestli se to povede, bude snad na jaře úklid okolí a možná Velikonoce, ale máme obavy, že ani to se nakonec neuskuteční. Jsme natěšení, že bychom něco podnikali, ale asi to nepůjde. Snad na podzim dopravní den, který nám vloni nám také odpadl, a kolegyně Irena Kuklová už plánuje, že předěláme osvětlení na vánoční stromek.

Ivana Havlínová z Liblic s vnukem.Zdroj: archiv Ivany Havlínové