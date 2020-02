Hana Morová: Věřím, že po mně zbydou fotografie Kolína  

Vloni jsem dostala nabídku na pracovní změnu v rámci úřadu, a jsem za to nesmírně ráda. Mohu konečně říci, že focení už není jen koníček, ale i profese. Mé fotografie mohou lidé vidět pravidelně v kolínském Zpravodaji, kde působím jako redaktorka, jsem autorkou naprosté většiny fotek publikovaných pod jménem město Kolín. Díky této práci fotím prakticky denně, dostávám se do zajímavých míst a k zajímavým lidem. Odvrácenou stranou mince je ale samozřejmě to, že focení je pro mě tak trochu rutinou a není už tolik energie, ještě v kombinaci s péčí o domácnost a rodinu, na volnou tvorbu. Ale doufám, že ten čas zase přijde.