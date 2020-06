Fotbal je pro Miroslava Dolejše vášeň. Trénoval i klokany

Ve své bohaté fotbalové kariéře zažil i jeden netradiční zážitek, na jeden den se stal trenérem prvoligových Bohemians 1905. Stalo se tak díky bratrovi, který mu tím udělal radost k narozeninám. „Za to mu moc děkuji a nikdy nezapomenu. Sice jsem tým nevedl v ligovém zápase, ale v přátelském. Už jenom tam být, byl úžasný zážitek. Mým kolegou byl tenkrát Roman Pivarník a musím říct, že je to skvělý chlap a dobrý trenér. Moji svěřenci byli třeba Pepa Jindřišek, Michal Šmíd, Jakub Rada, John Mosquera, Milan Švengr nebo Radek Šírl. Poznal jsem prostředí a chod profesionálního klubu. Možná je snazší trénovat profíky, protože to je vlastně jejich práce. Poslouchají na slovo, dělají vše na sto procent a vůbec neremcají jako amatéři (smích). Vzpomínám třeba, že jsem udělal kapitánem Milana Švengra a on to měl hned za pět tisíc do kasy. Tenkrát mi za to pěkně poděkoval (smích). Samozřejmě v dobrém, byl to totiž dobrý srandista. Teď už vím, proč Pepa Jindřišek hraje ještě dnes v devětatřiceti letech ligu, protože to, co jsem viděl, jak se připravuje a jak přistupuje k zápasu, tak se ani nedivím. Opravdový profesionál.“

Zdroj: Deník / Vladimír Malinovský