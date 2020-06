Filip Rytina: Díky basketbalu jsem poznal hodně lidí a navázal mnoho přátelství

„Hrál jsem ho od nějakých osmi let. S jednou krátkou přestávkou až do osmnácti. Poté přišel přechod k mužům a byl konec aktivního hraní. V současnosti už aktivně nehraji, ale v průběhu sezony jsem chodil trénovat s kolínským B týmem, který hrál druhou ligu.“ Přestože u basketbalu vydržel jako aktivní hráč deset let, připsal si i dílčí úspěchy. „Individuální cenu jsem žádnou nezískal, ale týmových několik. Za největší úspěch ale považuji to, že jsem mohl díky basketbalu poznat spoustu lidí a navázat mnoho přátelství na celý život.“

Zdroj: Deník / Vladimír Malinovský