Dcera se zařekla, že už nenechá mámu dřít na další tituly

Kouřimačka Jana Strejčková rozená Kozderová, kostymérka Divadla Na Jezerce, vyrůstala ve Svojšicích v mlýně, který postavil její pradědeček Josef Hykman. Původně se vyučila dámskou krejčovou, během mateřské dovolené si postupně udělala tři rekvalifikační kurzy na pedikúru, manikúru a holičství. Předloni odmaturovala na Střední škole obchodní v Kolíně. Posledních 21 let žije se svou rodinou právě v Kouřimi, kterou miluje. „V Kouřimi jsem chodila do mateřské školky, do tanečních, a proto ji právem považuji za svůj domov,“ říká. V Kouřimi vychovala dvě děti, Jakuba a Terezu, na které je neskutečně hrdá. „Jsou to dva moji nejbližší lidé, kteří mě podrželi vždy, když mi bylo nejhůř. Zároveň jsou to dva féroví parťáci, kteří, když můžou, tak rádi pomůžou komukoliv,“ dodává.

V roce 2012 jsem si přivodila úraz, kdy mi skleněná výplň dveří z velké části amputovala pravou ruku. Pro člověka, který má dominantní právě pravou ruku, to znamenalo konec všeho. Živila jsem se v té době pedikúrou a pánským stříháním - živnost na kouřimském náměstí jsem převzala po své tchyni Aleně Strejčkové, a mohla jsem tak pracovat a zároveň se věnovat svým tehdy malým dětem. Vodit je do školy, školky a různých zájmových kroužků. Vždy mě bavilo pomáhat lidem a tato práce mě naplňovala. Jenže oním úrazem jsem se po dlouhém léčení dostala bohužel do částečného důchodu a musela jsem hledat takovou práci, kterou bych se svým handicapem zvládla. Ze stresu se brzy dostavila rakovinová onemocnění a já jsem trávila stále víc času po nemocnicích. Zdroj: archiv Jany Strejčkové V době, kdy začala dcera navštěvovat základní školu, se u ní začal projevovat talent na vše, co se týkalo tělesné výchovy a pohybu jako takového. Chtěla jsem její talent rozvíjet a podporovat ji v tom, co ji bavilo. Od mažoretek jsme přešly do aerobikového klubu, 3x týdně jsem vozila dceru do Prahy a 2 x týdně do Českého Brodu, víkendy jsme trávily většinou na soutěžích. Díky tomu se brzy Terka umisťovala na předních příčkách celostátních soutěží a přišly první tituly mistra ČR. Zdroj: archiv Jany Strejčkové V té době se Terezky trenér rozhodl, že spojí tři nejlepší děvčata z klubu a vytvoří trio. Tomuto triu se neskutečně dařilo a ač jim nikdo ze zkušených závodníků nevěřil, zanedlouho se právě toto trio nominovalo na Mistrovství světa na Martiniku. Bylo to krásné období, ale zároveň i hodně náročné. Znamenalo to pro mě sehnat velký finanční obnos během měsíce, abychom mohly na mistrovství odletět. Trio na Martiniku zářilo od samého začátku a z mistrovství světa jsme si všichni odváželi zlatou medaili a titul mistr světa. Bylo to jako sen a ten sen se za rok opakoval znovu a holky své prvenství obhájily. Ten stejný rok 2016 získala naše děvčata ještě titul mistra Evropy a mistr ČR. Zdroj: archiv Jany Strejčkové Když už si člověk myslí, že bude jen dobře a že všechny úrazy a zdravotní komplikace jsou minulostí, přijde další úraz. Na konci roku 2018 mě napadl cizí pes a ukousl mi část nosu a pravé tváře. Bylo to peklo na zemi, které jsem musela zvládnout. Mám za sebou pět plastických operací obličeje a v těchto dnech mě čekají další dvě operace očí, kdy mi lékaři odstraní dioptrie, díky čemuž nebudu muset nosit brýle. Těžké brýle způsobují velké bolesti na mém novém nosu. Zdroj: archiv Jany Strejčkové Velkou daní za tento úraz je konec Terezčiny sportovní kariéry. Právě pro ni nastalo v době mého úrazu to nejtěžší období v životě. Ležela jsem v nemocnici, nebyl, kdo by ji vozil z tréninků a ve spojení se vstáváním v pět ráno, studiem střední školy a převzetím chodu domácnosti nastalo zhroucení a celkové vyčerpání. Tehdy se zařekla, že končí, že už nenechá svoji mámu dřít na další tituly a že v klidu dostuduje, aby měla náležité vzdělání. Pro mě, její mámu, to bylo hodně těžké. Tajně jsem brečela a snažila se její rozhodnutí zvrátit. Bylo to marné, rozhodnutí bylo pevné a nevratné. Zdroj: archiv Jany Strejčkové Dnes mám doma dvojnásobnou mistryni světa a Evropy ve sportovním aerobiku, ale taky úplně obyčejnou puberťačku, která žije svým obyčejným životem a je mi obrovskou životní oporou. Ti, kdo nás znají, vědí, jak to myslím, jak to mezi námi funguje a jak jsme na sebe napojeny. Svůj život jsem začala směrovat i já jiným směrem. Po úrazu pokousáním jsem dostala nabídku, zda bych nechtěla pracovat v pražském Divadle Na Jezerce, které patří známému herci Janu Hrušínskému. Odpověděla jsem tedy na inzerát divadelní kanceláře, a získala tak nové zaměstnání divadelní kostymérky. Moje práce skýtá spoustu zážitků, nových setkání se zajímavými lidmi a známými osobnostmi. Zdroj: archiv Jany Strejčkové Starám se nejen o kostýmy známých českých herců, mezi které se řadí nejen právě zmíněný principál Jan Hrušínský s manželkou Miluší Šplechtovou, ale i o Libuši Švormovou, Jiřinu Bohdalovou a mnoho dalších, kterým jsem během představení pomocnou rukou při jejich rychlých převlecích. Největší zkušeností pro mě je právě spolupráce se zmíněnou Jiřinkou Bohdalovou a premiéra divadelní hry Gin Game, která byla mou první na prknech, která znamenají svět. Zdroj: archiv Jany Strejčkové Moje práce se mi tak stala i mým velkým koníčkem a nahradila Terezčin závodní život a můj celoživotní maratón. Sportu jsem se ale nevzdala, třikrát týdně dojíždím na kruhový trénink a udržuji se v kondici. Mým dalším koníčkem je pedikúra a i když už nezvládnu to, co jsem zvládla před úrazem ruky, snažím se pomáhat těm, kdo to potřebují. V době karantény jsem šila roušky a zásobovala seniory, nemocnice, popeláře, domácí péče, rehabilitace a další. Snažím se fungovat a nehroutit se z nástrah, které mi život neustále chystá. Však mám doma ty nejlepší parťáky a pro ně stojí za to žít, smát se a být aktivní. Zdroj: archiv Jany Strejčkové

