Anna Říhová: Oprostit se od předsudků a život se začne ubírat správným směrem

Co je podle mě na józe to nejzásadnější? Jednoznačně dech. Dá se říct, že čím déle se józe věnuji, tím méně je pro mě důležitá fyzická praxe. Ásany (pozice) jsou sice stále součástí mých lekcí, jen už jich není tolik. Velký důraz kladu na pravidelný a soustředěný dech, skrze který v ásanách a v dechových technikách pronikáme ke své podstatě. Většina lidí dnes nepotřebuje usedat denně do lotosového sedu, ale spíš se uvolnit a vrátit se k sobě samému.