Anetka darovala své vlasy onkologickým pacientům

Anetě Kloboučníkové z Kolína je 13 let, je žákyní 1. základní školy Kolín, po prázdninách půjde do osmého ročníku. Je to velmi dobrosrdečná dívka, zkrátka mladá slečna s dobrou duší, která už od dětství nemyslí jen na sebe. Nedávno například darovala své oblečení a hračky nadačnímu fondu Proonko, který prostřednictvím charitního obchodu v Kolíně pomáhá onkologicky nemocným lidem. Nyní se rozhodla ustřihnout si své krásné dlouhé vlasy a věnovat je do pražského salónu Dlouhovláska, kde pomáhají ženám a dívkám, které například přišly o vlasy po chemoterapii. „Mně vlasy dorostou, ale jim třeba ne,“ říká Anetka Kloboučníková.

