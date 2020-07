Andrea Soukupová: Co člověk dělá v životě s láskou, to se daří

Původně jsem mnoho let pracovala v administrativě - kancelářská myš. Od doby, kdy jsme se přestěhovali na venkov, jsem zůstala v domácnosti. Hlavním důvodem byla vážná nemoc, kterou jsem prodělala, a která mě "vyřadila ze života" (lymská borelióza) a z ní vyplývající zdravotní omezení. Mám úžasného manžela, jsme spolu už 27 roků a v životě se doplňujeme, takže manžel má na starosti finance a já se starám o náš domeček, o domácnost, zahradu a naše početné zvířectvo. Nenudím se doma ani vteřinu, pořád je co dělat. Jsme velká zvířecí rodina a máme „chlupaté děti“ – v současné době to jsou 3 pejskové (Leon – čau čau 12 let, Elsinka – čau čau 10 let a Tobík – coton de Tuléar 7 let), 5 kočičáků (1 bytový a ostatní venkovní) a 2 morčátka.

Zdroj: archiv Andrey Soukupové