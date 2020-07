Alexandr Bora žije v Česku od svých deseti let. Rodina přišla za lepším životem

„Fotbalu jsem se začal věnovat až tady v České republice. Začal jsem v TJ Křinec, poté jsme se přestěhovali do Poděbrad a já přestoupil do Slovanu. Dál jsem pokračoval v Bohemii a v Kolíně. Odtud jsem odešel do Mladé Boleslavi, kde jsem studoval. Po dvou letech jsem přešel zpět do Kolína. V mužích jsem prošel Český Brod, Kutnou Horu, Suchdol, Kolín a po roční pauze jsem zakotvil v Poděbradech v Bohemii. Všude to bylo super. Nemohu nikoho vyzdvihnout.“ Fotbalově zakotvil doma Poděbradech. V klubu Bohemia, kde hraje nejvyšší krajskou soutěž. „Chci se fotbalem bavit a mít z toho radost. Žádné další konkrétní cíle nemám.“

Zdroj: Deník / Vladimír Malinovský