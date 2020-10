Na všech těchto činnostech mě nejvíc baví a těší dobrovolnický přístup. Mohu dávat a nemusím brát. Jako stavař mám na „trhu“ pořád co dělat a přitom si na živobytí vydělat. Nejsem za svoji veřejnou činnost placen, a nemusím se tak utkávat s politiky dychtícími po placených funkcích. Mám v životě jiné stupně hodnot. Napříkla když se do encyklopedie zapracuje nový pojem obsahující fakta táhnoucí se přes staletí, přináší mi to blažené uspokojení. Přitom třeba těch několik vět obnášelo několik dní bádání. Co bychom ale pro příští kolínské generace rádi neudělali. Stejně tak se svými díly asi uvažovali autoři v minulých stoletích a jak se nám jejich úsilí dnes hodí.

Zdroj: archiv Aleše Zahajského