Aleš Urban vyřadil z poháru pražskou Slavii. Nyní reprezentuje na snowboardu

Aleš Urban je devětatřicetiletý sportovec a podnikatel z Nymburka, který se po fotbalové kariéře vrhnul na snowboard a daří se mu skvěle. Nymburský rodák chodil do svého města i na základní školu. „Na střední jsem vyrazil na obchodní akademii do Lysé nad Labem. Pak jsem ještě rok absolvoval vyšší odbornou školu zaměřenou na webmastera a grafický design,“ prozradil na sebe. Jako malý začal s fotbalem. „Táta mě vzal do Polabanu Nymburk, kde jsem hrál až do seniorského věku, ale mezitím jsem byl na skok v Mladé Boleslavi, kde jsem si zahrál žákovskou ligu.“

