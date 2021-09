Aktivit, kterým se Dalibor Zeman věnuje ve volném čase, je hodně. „Nejvíce času samozřejmě věnuji své manželce, se kterou máme i společné koníčky. Hodně sportujeme, vyrážíme na kola a túry jak u nás v České republice, tak i do zahraničí. Rád si zahraji tenis, v zimě jezdím na lyže. Asi největší mojí vášní je jízda na motorce, u které se nejvíce odreaguji. Nejraději odpočívám aktivně, i když někdy není špatné ani jen tak lenošit,“ dodává.

K rodině počítá i domácí mazlíčky. „S manželkou máme bengálského kocoura a britskou kočku. Je s nimi někdy dost sranda, protože povahově jsou to plemena, která se k sobě vůbec nehodí. Zvláště ten malý tygr tu druhou dost prohání,“ vypráví.

K hasičům patří více než polovinu svého života, a jak sám říká, neuvažuje, že by dělal něco jiného. „Naučíte se odpovědnosti za druhé, respektu a sounáležitosti. Hasičina pro mě je jednou z nejdůležitějších etap mého života a své dlouholeté spolupracovníky považuji za svou druhou rodinu,“ říká.

Stále přitom vyráží i na výjezdy. Dá se to skloubit? „Ano. Na základě organizačních opatření sloužím takzvané služby řídícího důstojníka, při kterých vyjíždím ke složitějším zásahům. Samozřejmě tam působím jako velící článek, mnohdy se ale u zásahu dostanu i ke klasické manuální práci,“ vypráví. V nedávné době Dalibor Zeman velel například složitému zásahu u výbuchu s následným požárem elektrárny v Kolíně nebo působil jako velitel středočeských hasičů při pomoci na Moravě, kterou zasáhlo ničivé tornádo.

Patřil do speciální lezecké skupiny určené k záchraně z výšek a hloubek, s níž se účastnil i záchranných prací při povodních na Moravě v roce 1997, vedl stanice HZS v Ovčárech, Říčanech a Kolíně. Jako ředitel HZS v Kolíně, který zasahuje na Kolínsku a v části Prahy-východ, působí poslední tři roky.

„Nemůžu říct, že stát se hasičem bylo mým snem. Tehdy jsem se dozvěděl, že hasičský záchranný sbor přibírá nové hasiče, tak jsem si řekl, že to zkusím,“ vzpomíná ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru Kolín, který za svou dlouhou kariéru působil na mnoha místech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.