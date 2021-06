Další ze série tradičních pátečních koncertů na zahradě kutnohorského restaurantu Dačický připravil na letní sezónu spolek Kultura do města. První hudební produkce je naplánovaná už na pátek 25. června.

Aneta & The Soul Uncles. Foto: archiv kapely | Foto: Deník/VLP Externista

Již v pátek 25. června se představí muzikanti z brněnské kapely Budoár staré dámy, formace plující na vlnách české hudební scény úctyhodných dvaadvacet let. Kromě vlastních písní hraje kvarteto muzikantů zhudebněné texty českých básníků. Skupina přímo navazuje na brněnskou alternativu první poloviny 80. let, sami o sobě říkají, že hrají „znepokojivé písničky, kterým můžete věřit".

23. července se můžete těšit na Anetu & The Soul Uncles. Zpěvačku Anetu Galis Hollandrovou adoptovali před dvěma lety „strýčkové" – kytarista Honza Beruška Šobr, bubeník Miki Nop a v neposlední řadě již zcela zdomácnělý basista s nizozemskými kořeny Wilco Versteeg. Kvarteto k sobě přibralo ještě klávesistu Hynka Obsta, trumpetistu Radka Němce a trombonistu Honzu Šatru a nové seskupení bylo na světě. Do Kutné Hory dorazí se zavazadly plnými soulu a funky.

27. srpna potom zamává létu na rozloučenou veterán londýnské a newyorské punkové a post-punkové scény Phil Shoenfelt s kapelou Southern Cross.