„Na podzim byly přesunuté tři plesy, ale dost možná se neuskuteční ani jeden,“ shrnul ředitel Městského společenského domu v Kolíně Zdeněk Hejduk. Například v úterý 6. října se měl konat Podzimní ples Domova Na Hrádku. „S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v okrese Kolín se osmnáctý Podzimní ples pro osoby se zdravotním postižením nebude konat,“ informovali organizátoři.

Ačkoli mají pořadatelé leckdy nasmlouvané sponzory, a potřebují tudíž akci uskutečnit, musí lidské zdraví dostat přednost. Velkou událostí s tradičně hojnou účastí měl být ples Letecké základny Čáslav plánovaný na sobotu 10. října. Jak uvedl jeden z organizátorů Karel Vašíček, za několik dní se uskuteční schůzka pořadatelů, kde se rozhodne, co počít. „Předpokládáme, že ples v říjnu pravděpodobně nebude, situace není dobrá. Takže patrně budeme ples nuceni podruhé přeložit, předpokládaným termínem je duben příštího roku,“ popsal Karel Vašíček.

Nejinak na tom jsou i organizátoři v dalších místech regionu. Jisté už například je, že se neuskuteční velký Sokolský ples v Českém Brodě, který se měl konat 17. října a zahájit oslavy 150 let od založení českobrodské jednoty. „Ples jsme zrušili, v pondělí se domluvíme ještě na osudu oslav. Spíše to vypadá, že ani ty nebudou, problémy s covidem narůstají,“ shrnul náčelník T. J. Sokol Český Brod Jaroslav Petrásek.

„Nebudeme dělat akci za každou cenu, bylo by to smutné slavení, kdyby bylo víc pořadatelů než lidí, kteří by se přišli podívat. Předběžné náhradní datum oslav je duben až květen příštího roku, máme už spoustu věcí připraveno včetně třeba pravého sokolského víno s gryfy,“ dodal náčelník.

Jistou naději, že se uskuteční, má ples s názvem První republika v Kolíně, který pořadatelé, taneční mistři Zubákovi, přesunuli do jedné ze svých tanečních hodin.

Jak to bude s plesy, které startují běžnou plesovou sezónu začínající v lednu, je teď naprosto s otazníkem. „Řešíme smlouvy na novu plesovou sezónu. Zatím podepisujeme tak, jako kdyby se nic nedělo,“ shrnul ředitel kolínského kulturního domu. To se týká zejména maturantů, jejichž plesy bývají hned krátce po Novém roce.