Z ARCHIVU: Radní Kolína zařadili v amfiteátru do repertoáru i skladbu od No Name

/FOTOGALERIE/ Stříhání pásky, vyhrávání Městské hudby Františka Kmocha, pochodování mažoretek, poděkování těm, kteří se o dílo zasloužili - to všechno před dvanácti lety patřilo k slavnostnímu otevření zrekonstruovaného amfiteátru na Kmochově ostrově v Kolíně. A všichni příchozí s tím předem počítali. Samozřejmě stejně jako se zlatým hřebem večera - koncertem slovenské kapely No Name, která přilákala spoustu diváků. O velké překvapení se ovšem postarala předkapela.

Otvírání amfiteátru na kolínském Kmochově ostrově | Foto: DENÍK/ Michal Bílek