Alkehol tradičně prošli svůj repertoár s převážně alkoholovým tématem. Zazněly jak Máme spoustu chlastu, tak i Spalovač chlastu, předělanou skladbu Nonstop od Michala Davida si zpívali úplně všichni. Nastolenou pitnou notu opustili muzikanti v čele se zpěvákem a kytaristou Oto Herešem výjimečně, třeba v písni Travičko zelená a především v Nechte vlajky vlát, kterou pro projekt Hattrick nazpíval Aleš Brichta. Nadšení fanoušci si vytleskali ještě skladbu Slamník, vzdávající hold hospodě, kde Alkehol vznikl, a zrockovanou country klasiku Buráky. Pak už následovalo jen společné focení s fanoušky a paličky s trsátky vhozené do prvních řad publika.

Po přestavbě aparatury pak pódium ovládla show partičky Walda Gang s frontmanem Miro Šmajdou. I oni sázejí na notoricky známé písničky v rockovějším hávu, takže plný sál sborově odzpíval především skladbu Lásko má, já stůňu z filmu Noc na Karlštejně, ale úspěch měly i původně country písně Pověste ho vejš či Veď mě dál, cesto má, případně Eldorádo. Coby vzpomínka na bývalého zpěváka Vláďu Šafránka se daly brát písničky Svařák a Zrzavá.

Tři kytary, případně banjo, a další dva zpěváci ve sboru dodali písničkám ten správný drajv, navíc Šmajda to s diváky opravdu umí. K tomu pochopitelně nechybělo vystřelování konfet či z rukou vokalisty rozstříkávaná mlha. I tady se dostalo na společný snímek s publikem, ale ne na závěr koncertu, nýbrž coby pointa skladby s tématem focení. Třicet minut před půlnocí pak zazněl poslední akord a nadšení fanoušci se rozcházeli do chladné noci. „Hodně mě překvapil Walda Gang, čekal jsem jen nějaké popové juchání, ale oni to mají opravdu hodně zmáklé, fakt mě dostali,“ vyznal se při odchodu rockový znalec a sběratel Láďa, který přijel ze Starého Kolína.