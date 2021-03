Vzpomínka na Hanu Hegerovou: Poslední koncert v Kolíně

Deset let uplynulo do posledního koncertu Hany Hegerové v kolínském Městském divadle. Koncert byl vyprodaný do posledního místa a Haně Hegerové aplaudovalo zaplněné hlediště vestoje.

Haně Hegerové aplaudovalo zaplněné hlediště vestoje | Foto: Zdeněk Hejduk

Špičková kapela Petra Maláska navodila hned v úvodu koncertu atmosféru vtipně zaranžovanou směsí největších hitů zpěvačky, ta záhy přišla podpíraná francouzskou holí. Celý večer poté vtipkovala na účet svého zdravotního stavu a toho, že zapomíná texty a potřebuje je od muzikantů nahazovat. První dáma československého šansonu zemřela v úterý 23. března ve věku 89 let. První dáma československého šansonu. Hana Hegerová okouzlila i Francii