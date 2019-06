„Když totiž dříve školkové děti přicházely společně s žáky základních škol, tak na exponáty příliš neviděly, spíš se dívaly do novou větších dětí,“ vysvětlil místostarosta Michael Kašpar a pozval všechny zájemce na výstavu, jejíž oficiální zahájení je ve středu v 8.45 hodin.

„Myslím, že to bude zase pěkné,“ řekl místostarosta a pochválil odbor životního prostředí, který výstavu pořádá, s tím, že je schopný ji kompletně pokrýt dotačně. Zkrátka přes 350 tisíc korun sehnat na darovacích smlouvách.

Výstava čítající několik okruhů a bohatý doprovodný program potrvá do soboty 18. května, ve všední dny bude otevřená do 17 hodin, v sobotu pak do 12 hodin.