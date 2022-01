Jiří Hrbek se prezentoval na mnoha samostatných i společných výstavách, v Kolíně představuje především reportážní snímky z divadelního či hudebního prostředí, ale i inscenované portrétní fotografie. „Tyto dvě oblasti se částečně prolínají a doplňují,“ napsala o autorovi do výstavní brožury kolínská fotografka Jolana Havelková.

OBRAZEM: Kulturní tečku v kolínském společenském domě udělal Jiří Černý

Muzikou zpestřili středeční vernisáž pianista kapely The Plastic People of the Universe Josef Janíček, tentokrát s kytarou, a hráčka na mandolínu Hana Skopcová. V závěru akce si s nimi na originální nástroj zahrál i sám autor. Výstava je k vidění až do konce února letošního roku.