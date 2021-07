Martina Walterová (*1988) je absolventkou ateliéru Malba I. u profesora Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. V rámci studia strávila semestr na stáži na Slezské Univerzitě v polských Katovicích. Má za sebou několik skupinových i samostatných výstav, v roce 2012 získala Ateliérovou cenu.

„Tvorba Martiny Walterové na první pohled překvapí výrazným koloritem, živelnou energií, odpovídající malířčině naturelu. Obrazy svým obsahem nesou poselství plné dobrodružného objevování vnitřního i vnějšího světa. Přes jakousi anachronickou poctivost se autorka dostává ke svému nitru, k výtvarné stylizaci jazyka forem a barev, tolik typické pro malíře moderny jako byli Cezanne, Matisse nebo Picasso. Je si však vědoma nemožnosti výtvarného uchopení světa jednotnou stylovou formulí,“ říká o autorce její profesor Daniel Balabán.

„Prostor jejích obrazů je tudíž porušený, nepevný. V obrazech kontrastují biomorfní tvary s ostrostí geometrických těles a prostorových plánů. Figurální obrazy obrácené k malířčinu dětství jsou o hledání místa ve světě. Rajskou, avšak zároveň apokalyptickou barevnou krajinou obrazu, prochází autorka v podobě nebarevné dívčí protagonistky, jakéhosi stínu, možnosti či vzpomínky. Dále jsou tu obrazy se zvířetem, přírodou, fantaskní lesní vegetací. Tajemné prostředí obrazů transformuje zážitky z okolí autorčina ateliéru – úkrytu – domova. Obrazy Martiny Walterové jsou pro diváka výzvou k objevování a prožívání nesnadného světa. Jsou otevřené a naznačují nové výtvarné i životní cesty,“ dodala.

Výstava potrvá do 29. srpna, otevřeno je každou sobotu od 12.00 do 17.00 hodin a v neděli od 10.00 do 17.00 hodin.