Expozice vznikala dlouho, původně chyběly finanční prostředky. Nakonec přispěl Středočeský kraj, ministerstvo kultury a město Kolín. „Už je to šest let od rekonstrukce tohoto krásného domu a šestnáct roků tu chyběly jakékoliv prostory, kde by občané mohli nasávat kolínskou historii. Proto vznikla tato výstava. Přípravy byly náročné, ale jsem moc rád, jak se nám to povedlo,“ řekl historik a ředitel instituce Vladimír Rišlink.

Na místě nechyběli ani spoluautoři výstavy Kristýna Svobodová a Ladislav Jouza. Ti poděkovali všem, kteří se na vzniku expozice podíleli, zmínili všechny zaměstnance, restaurátory či řemeslníky. „Jsem vděčná, že se nám podařilo zachránit tolik památek. Něco nebylo ani nikdy vystavené, něco naposledy před 100 lety,“ prozradila nadšená Kristýna Svobodová. „Ve středověku Kolín patřil mezi elitní sídla v zemi, však byl královským městem. Postupně ale jeho sláva opadala a vrátila se až s počátkem průmyslové revoluce,“ dodal Ladislav Jouza.

Vernisáže se zúčastnili desítky lidí, na které po prohlídce vystavených artefaktů či místnosti věnované bitvě u Kolína čekalo malé pohoštění v prostorách zdejší kavárny.

Návštěvníci by neměli opomenout ani vrchní patro Veigertovského domu. „Věnujeme se tam Sokolu v Kolíně od jeho počátku až po komunismus, kdy byl zakázán,“ líčila příchozím místní průvodkyně.