Nádherný vrchol dvoudenního festivalu Gasparáda pořádaného odborem školství, kultury a sportu Městského úřadu v Kolíně k uctění památky kolínského rodáka a prvního mima Jeana Gasparda Deburaua.

Festivalový páteční program začal už po osmé hodině ranní, kdy soubor Mimo.s zahrál dvakrát za sebou představení Brouhádka pro děti z mateřských a základních škol a jejich výkřiky a reakce potvrdily, že dovádění klaunů na jevišti našlo mezi nimi slušnou odezvu. Především děti se bavily i odpoledne. Bratři v tricku, kteří vloni jezdili po náměstí na lyžích, o sedmnácté hodině začali program coby malíři žonglující s malířskými štětkami, kýbly i teleskopickými tyčemi a bojujícími coby rytíři o princeznu vybranou z publika a posazenou na štafle. Podruhé pak na náměstí přitáhli obří nafouknuté růžové prase, sami přikvačili oblečeni do stejné barvy a předváděli, co všechno by prase mohlo dokázat. Včetně scény z filmového Titaniku, nebo malých okřídlených létajících prasátek. Na závěr z něj, k radosti nejmenších, vypustili několik, jak jinak, než růžových, balónků. „Tak to mě zklamali, já čekal jitrnice,“ smál se známý kolínský humorista.

Mezi tyto dvě inscenace, hrané na ploše náměstí, se vklínilo představení Teatru Novogo Fronta Ademenato!, které tentokrát rezignovalo na jejich oblíbené efekty, náročné rekvizity i děj a vsadilo na komentovaný veselý divadelní souboj Iriny Andreevny a Lukáše Šimona. Mimo jiné i názorné putování televizními programy bavilo děti i dospělé. Že vše, co se děje na jevišti, je k smíchu, si bohužel děti myslely i při následujícím představení Mea Culpa černošského performera Charlese Nomwendého Tiendrebéogoho, hraného už na krytém pódiu, takže se chechtaly i přes jeho těžké jevištní prožitky související se šamanismem, apartheidem, násilím, okultismem, zvířecími maskami a vůbec africkou kulturou. Lehkou omluvou pro ně může být, že padesátiminutový kus byl těžko pochopitelný i pro dospělé. Moderující Adam Halaš přivezl z katedry nonverbálního divadla HAMU své studenty, jeho uvádění „překládal“ do pantomimy do kostýmu pierota oblečený další pedagog a herec Lukáš Šimon. Krátké etudy bavily a dokázaly, že na umění starých a zasloužilých mistrů jako byli Ladislav Fialka, Boris Hybner nebo Ctibor Turba má kdo navazovat.

No a pak už přišla závěrečná perfektní tečka Nautila. Letošní Gasparáda i přes nepříliš vlídné počasí přilákala za dlouhou dobu asi historicky největší návštěvu a ukázala, že přes Kolínské kulturní léto místní pochopili, že když se na kolínském náměstí něco děje, stojí to za vidění. Gasparáda nemůže konkurovat Letní Letné, jejíž šéf Jiří Turek kolínskou přehlídku společně s Davidem Dvořákem a dalšími kdysi zakládal, ale za každoroční důstojný průřez tuzemským neverbálním divadlem rozhodně stojí. A pokud by se zvýšil finanční rozpočet, možná by mohla zavítat i některá zahraniční hvězda. Letošní zájem diváků potvrdil, že pro prázdné náměstí by už nehrála.