Vladimír Merta zahrál na vernisáži Iva Vacíka, pak následoval jeho koncert

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pod názvem Doznání vin vystavuje v budově Ceropu, bývalém zámku, své koláže a skartáže výtvarník Ivo Vacík. „Ovlivnily mě rodokapsy, spisovatelé Otakar Batlička, Karel May, později Jaroslav Foglar, to když jsem zjistil, že ty příběhy nemusím jen číst, ale i prožívat. A bylo to tak silné, že mě to i vychovávalo a vychovává dodnes,“ řekl v úvodní řeči autor a skaut.

Vernisáž výstavy 'Doznání vin' výtvarníka Ivo Vacíka v podnikatelském inkubátoru Cerop v Kolíně | Video: Zdeněk Hejduk