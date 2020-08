„S manželem sem jezdíme na kole, byli jsme tu mnohokrát a moc se nám zdejší prostředí líbí, paní majitelka nám vyšla vstříc, tak jsme tu naše práce vystavili,“ vysvětlila Irena Šandová. Slavnostní páteční vernisáž, které se kromě příbuzných zúčastnili především kolegové ze školy, hrou na housle ozvláštnili Rozálie, Svatava a Drahoš Podveští. Oba autoři pak návštěvníky pozvali ke svým dílům.

Učitel biologie je provedl po fotografiích a přiblížil nejen pro některé exoticky znějící jména brouků, květin či živočichů, ale i někdy dobrodružný vznik snímků. „Tahle ještěrka je vyfocená tady před bránou, kdy se rozhodla přeplavat kaluž,“ pobavil mimo jiné. Irena Šandová zase líčila vznik svých přírodních akvarelů.

„Jsem zvyklá malovat v přírodě a ohromně mě ten proces nabíjí, ale když byla koronavirová karanténa, připadala mi příroda taková zlá, opuštěná, cítila jsem z ní beznaděj. Poprvé v životě jsem namíchala a použila černou barvu,“ líčila autorka, která vyprávěla i historky o setkání s bezdomovci hodnotící vznik jejich pláten. Ta také účastníkům vernisáže rozdala ručně malované pohlednice, co kus, to originál. „Maluji je a posílám jako přání do nového roku,“ podotkla.

Zajímavé setkání dvou umělecky založených pedagogů je k vidění až do nedělního večera, pak krátká víkendová výstava skončí.