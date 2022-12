To možná některé tradiční účastníky odradilo, přesto jich dorazilo dost a sál slušně zaplnili. Muzikanti se jim odměnili perfektním výkonem a pestrým repertoárem určeným i přepsaným pro čtyři akustické kytary na které hráli Matej Friml, Václav Kučera, Patrik Vacík a Marek Velemínský.

Koncert otevřela šestivětá skladba Estampas španělského skladatele Federica Moreny Torroba, pokračoval Markem Velímským upravenou skladbou Fetes Claude Debussyho původně napsanou pro dva klavíry a jeho první polovinu ukončily tři věty skladby Suita Peer Gynt norského skladatele Edvarda Hagerupa Griega.

Vánoční koncert Kolínského Big Bandu ozdobili hrou i zpěvem Felixové Slováčkovi

Druhá polovina koncertu se pak nesla v modernějším duchu. „Je to takový nástupce Štěpána Raka,“ představil Patrik Vacík současného skladatele Lukáše Sommera, který složil skladbu Chicago steps navozující muzikou atmosféru ranního parku či pláže.

Název Pavana za mrtvou infantku dal své písni Maurice Ravel a celý koncert ukončilo Divertimento Milana Tesaře.

Obrovský aplaus posluchačů přiměl muzikanty sáhnout ještě do jiného žánrového šuplíku a coby přídavek zahrát skladbu In The Moon swingového a jazzového muzikanta Glenna Millera.

Obrazem: Věnečkem skončily taneční kurzy. Rozdávaly se květiny a kapesníčky

Nadšení členové klubu si pak už jen přáli krásné Vánoce a nový rok s tím, že se sejdou opět 24. ledna příštího roku, kdy zahraje houslista Jiří Vodička za doprovodu klavíristy Martina Kasíka.