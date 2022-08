Závěrečnou Chlumecký báry si střihli všichni tři zpěváci dohromady a vzhledem k velkému aplausu a vyvolávání přidali ještě jednou písničku Jarní růže.

Při vší úctě k oběma regionálním kapelám, bylo jasné, že většina návštěvníků přišla na plzeňskou legendu. Ne nadarmo si Odyssea za své jméno píše sousloví classic rock, jsou to opravdu klasici žánru. Jejich písničky nikdy nebyly otextovanými zahraničními šlágry, ale kompletně vlastní, především z dílny Václava Běhavého a Radka Andrejse. Bez nějakého povídání tak čtveřice sázela divákům jednu pecku za druhou a odpovědí jim bylo nadšení a společný chorál. Vzpomínalo se na to, jak se odjíždí z Nádraží Florenc, půl páté, co udělá z muzikanta Bačkora blues, o těžkém životě Divadelní společnosti J.K. Tyla, odkud přišel Uzenáč či jak to dopadlo s Blážou, když to na pláži nebrala plážo a byla tak Spálená.

A ve chvíli, kdy se ozval kytarový riff a první slova písničky Někdy si vzpomeň, ploužili úplně všichni. Odyssea s krátkou přestávkou zahrála dva hudební bloky, rozezpívala již občas prochladlé fanoušky a rozloučila se.

Už v sobotním ránu pak celý večer řádně přitvrdila rock – metalová Alžběta z Nového Bydžova s démonickým zpěvákem Radkem Řezníčkem. Povedená oslava kulatin, která udělala radost nejen fanouškům oslavenců…