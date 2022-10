Video, foto: Čtyři malé zpěvačky a tanečnice Lollipopz bavily své vrstevníky

Půl hodiny před začátkem koncertu dívčí skupiny Lollipopz se v sobotu 8. října odpoledne táhl dlouhý had především holčiček v doprovodu rodičů po chodbě a schodech od zamčeného vchodu do velkého sálu městského společenského domu až do nižšího prvního patra.

Koncert dívčí skupiny Lollipopz ve velkém sále Městského společenského domu v Kolíně | Video: Zdeněk Hejduk