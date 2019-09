Vernisáž výtvarnic ozvláštnila muzika i hvězdní hosté

/FOTOGALERIE/ První poprázdninovou akcí v Městském společenském domě v Kolíně se v úterý 3. září stala vernisáž obrazů Evy Turnové a Terezy Divišové. Turnová, baskytaristka nejen kapely The Plastic People Of The Univiverse, vystavila především portréty svých spoluhráčů z undergroundu jako Mejly Hlavsy, Vráti Brabence či Filipa Topola, ale i třeba spisovatele Franze Kafky či muzikanta Davida Bowieho.

Tereza Divišová zase představila originální pohledy na krajiny. Vernisáž doprovodilo čtení několika literárních sloupků Evy Turnové, které vycházely v mnoha tuzemských časopisech a v knižní podobě byly k mání i na vernisáži. Turnová se svojí kapelou Eturnity připravila i hudební ozvláštnění startu výstavy, kterou svojí přítomností ozdobili třeba bývalý ministr kultury slovenské republiky Ladislav Snopko či herec a muzikant David Matásek. O úvodní řeč se postaral Stanislav Diviš, výtvarník a manžel vystavující Terezy a také muzikant, lídr letité novovlnné kapely Krásné nové stroje. Výstava dvou výtvarnických kamarádek je k vidění až do konce září v otevírací době Městského společenského domu, případně v rámci akcí zde konaných.

Autor: Zdeněk Hejduk