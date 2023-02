Ve Starých lázních se plesalo ve prospěch střediska respitní péče Volno

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Odteď na sto let každou druhou únorovou sobotu. Takovou dohodu stvrdili ruky dáním předseda spolku Kolínská 14 Leoš Bešťák a provozovatel Starých lázní Petr David. O co jde? O pořádání charitativního plesu, jehož nultý ročník Kolínská 14 zorganizovala ve prospěch střediska respitní péče Volno, které podporuje rodiny pečující o děti i dospělé do 55 let s autismem, mentálním a kombinovaným postižením.

Charitativní ples by se měl stát v Kolíně novou tradicí. | Video: DENÍK/ Jana Martinková