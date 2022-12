Zpěvák, čím dál větší showman a moderátor Petr Konývka, pak bohužel pro ten večer omluvil nemocnou zpěvačku Alžbětu Kosinovou. Její dvě připravené písničky tak zazpívala Johanka Jeřábková, přičemž s filmovou All I Want For Christmas se prala více, do přestávky pak oba zazpívali další vánoční skladby jako společnou Venku je déšť a mráz, Petr pak vystřihl hit Karla Gotta Jsou svátky a Johanka zase třeba nesmrtelné Jingle Bells.

Druhá polovina koncertu pak už patřila Slováčkovým – Felix starší zahrál na saxofon v orchestrálce Bělejší než sníh, pak pozval slovy o jablku, které se nezakutálelo daleko od stromu svého syna a společně dali píseň Amorada. Že je junior i slušným zpěvákem předvedl v následujících nirvánovské Smells Like The Spirit a dalších True a Cizinec na pobřeží, otec se nenechal zahanbit a mikrofonu se chopil v písni Krokodýlí slzy.

K vážnější notě se vrátil opět s nástrojem, tentokrát s klarinetem, v písních Karla Svobody ze seriálu Cirkus Humberto a Clarinet Marmalada. Když pak nasadil notoricky známý tón otevírající song v češtině nazvaný jako Jednoho dne se vrátíš skladatele Ennia Morriconeho z filmu Tenkrát na Západě, byl by v sále slyšet pověstný spadlý špendlík, aby se po posledním akordu ticho změnilo v bouřlivý potlesk.

Gottova hitu Stokrát chválím čas zazpívaným synem využil otec k pozvání na výjimečný únorový koncert zpěváka Ondřeje Provazníka v kolínském městském společenském domě se Slováčkovým orchestrem a jeho dcerou Annou Julií. „On ty písničky Karla Gotta zpívá takovým způsobem, že si lidi mysleli, že jim pouštíme nahraný hlas originálu. A dokonce mu to povolila i Ivanka,“ bavil a zároveň zval publikum.

To už se ale koncert chýlil ke konci, tečku udělala ta od Giovanniho Rota nazvaná Speak Softly Love, čemuž samozřejmě nikdo v sále nevěřil. Přídavkovou Purpuru zazpívali jak oba Slováčkové, tak Johanka Jeřábková s Petrem Konývkou, zcela poslední pak pochopitelně zazněla na dva saxofony a samozřejmě s doprovodem Big Bandu zahraná Kdepak ty ptáčku hnízdo máš z filmu Tři oříšky pro Popelku.

Publikum tleskalo vestoje, mezi ním nechyběl ani otec zakladatel orchestru Jiří Šafařík, omluvený byl nemocný bývalý dirigent Josef Šťastný, v hledišti seděl i muzikantský doyen Ivo Svatoš.