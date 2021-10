Zpěvák si také pozval k sobě na pódiu Veroniku Wildovou, se kterou zazpíval písničku Vlny. Při písničce Dárek vánoční začalo dokonce i sněžit. Nebyl to opravdový sníh, ale technicky vyrobený, ze kterého i tak měli mladší fanoušci velkou radost. Svou premiéru měla píseň Spokojenej. Josef IX. si vyzkoušel hru na bicí při písničce Přiletí k nám, čímž vystřídal bubenici, která si tuto píseň zazpívala.

Po ní se na pódiu objevila Veronika Wildová se svými klávesy. Zpěvačka představila své písně Krásnější ženy, Holka měla by ses vdát, Příšerka, Dobrodruh a další. Josef IX. začal se svou kapelou Mina písní Revoluce. Následovaly skladby Hlídej lásku svou a mnoho dalších. Také zavzpomínal několika písněmi na Petra Nováka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.