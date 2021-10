Zajímavá expozice je k vidění přesně měsíc, do středy 27. října.

Výstavě pak dominují témata Commedia dell arte, konkrétně její výrazné postavy Pierot, Harlekýn a Kolombína. „Dva obrazy s tímto tématem byly namalovány speciálně pro město Kolín a budou po výstavě darovány do jeho sbírek,“ upozornila zaplněný sál Hollerová.

Ta ve své řeči přiblížila celý život malíře, jehož tvůrčí rozsah byl vždy poměrně široký a různorodý. Vedle desingu se zabýval návrhy střeleckých štítů, vojenských praporů, knižními ilustracemi a Ex Libris, návrhy a realizacemi heraldických znaků měst, obcí i soukromých osob či návrhy různých emblémů, znamení a insignií.

„Již na předchozí vernisáži Ex Libris v roce 2020 jsem vám slibovala umělecké lukulské hody na další výstavě Stanislava Pokorného. Ta měla být symbolickým darem k autorovu významnému životnímu jubileu, kvůli koronaviru se sice trochu opozdila, ale přátelé a obdivovatelé jeho tvorby se nakonec dočkali,“ řekla v úvodním slově Petra Hollerová z Regionálního muzea v Kolíně.

/FOTOGALERIE/ V Kolíně hodně známý výtvarník Stanislav Pokorný, autor mnoha Ex Libris místních osobností mající za sebou již spousty výstav ve všech kolínských výstavních síních se na společné expozici sešel se svým synem Ondřejem, a to v prostorách Pod Točnou nacházejících se v suterénu městského divadla.

