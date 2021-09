V Česku velmi populární žánr severské krimi předčítala v sokolovně Miroslava Fuchsová z románu podle skutečné události Antarktida lásky od výrazné švédské autorky Sary Stridsbergové. Jaké to je být svědkem své smrti? A jak se smířit s tím, že se svět točí dál i bez vás?

Co je odtud vidět od německé spisovatelky Mariany Leky předčítala ve foyeru základní uměelcké školy Zdena Kuprová. Dojemný příběh je promyšlenou meditací o tom, jak ztráta a láska utvářejí člověka i komunitu. O hledání místa ve světě, i když to místo je právě tam, kde jste začínali.

Třetí svatba od vlámského romanopisce Toma Lanoye předčítal pod altánem vzdělávacího centra filmový a divadelní režisér Dan Pánek. V líčení obou osamělých lidských osudů je mnoho pochopení pro ty, jimž osud do vínku nedal pouze jednoduché výzvy.

Nemá, a dobře, že nemá od spisovatelky Ediny Szvoren. Povídky oceňované maďarské autorky nám prozradí odpovědi jen na některé z těchto otázek, na jiné si čtenář bude muset přijít sám. Něco beznadějně chybí. V hloubi každé povídky cítíme skrytou přítomnost tiché tragédie, která však už dávno vrostla do vypravěčovy posmutnělé existence. Odhalíme ji? Ukázku předčítal Michal Müller v Římskokatolickém kostele sv. Václava.

/FOTOGALERIE/ V rámci dalšího ročníku Noci literatury v evropských městech se tato akce konala i v Pečkách, a to potřetí. Byl pořádaný ve spolupráci s městskou knihovnou Svatopluka Čecha. Výběr míst je zaměřený tak, aby zpřístupnil méně tradiční místa spojená s literaturou, nebo architektonicky zajímavá. Posluchači mají možnost se seznámit v předčítaných ukázkách s překlady aktuálně vycházející evropské literatury.

