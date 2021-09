Nejpočetněji zastoupené byly pochopitelně stánky s vínem, které si návštěvníci nechávali nalévat do za stokorunu zakoupené skleničky, což fungovalo coby vstupné na akci, kdo přišel s vlastní nádobkou třeba z minulého ročníku, dostal na ni za šedesát korun samolepku.

Kromě vína všech druhů a značek bylo možné zakoupit i originální domácí limonády, ale i belgické hranolky, maďarskou uzeninu, pražené dobroty, kávu, paštiky, sýry, palačinky, štrůdly nebo slané tyčky, to vše povětšinou v cenách okolo stokoruny za deset deka či kus.

Pořadatelé připravili i hudební ozvláštnění v podobě koncertů čtyř kapel. Jako první pódium opanovala kapela Big Five, větší přijetí se dostalo skupině pojmenované Schelinger Revival přehrávající pochopitelně nesmrtelné skladby Jiřího Schelingera. „Tedy zpěvák má hlas hodně podobný originálu, ale Jirky bylo vždycky plné pódium a tenhle u zpěvu sedí,“ kritizoval fanoušek Vláďa.

„Copak, to bych mu zase tolik nezazlíval, může mít nějaký handicap, ale že se za tu dobu nenaučil texty, které zná v republice každý rockový fanoušek nazpaměť a čte je z papíru, to už je horší,“ dodal další. Přesto průřezem Schelingerova repertoáru, s důrazem na především rockovější skladby, udělali fanouškům radost. S přibývajícím časem a konzumací to pak následující Dekameron Band měl jednodušší, obzvlášť když hrál jižanský rock, Pink Floyd i Katapult. Tečku za hudební produkcí udělal regionální Sendwitch s vlastními pop punkovými písničkami.

Kdo by neměl vína dost, může za týden zavítat do Benešova.